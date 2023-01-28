ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів
Субота, 28 січня 2023, 08:48
Протягом 27 січня Збройні сили ліквідували на території України ще 800 російських загарбників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3189 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,
- артилерійських систем – 2188 (+8) од,
- РСЗВ – 453 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+1) од,
- гелікоптерів – 284 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
Дані уточнюються.
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