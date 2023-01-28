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ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів

Роман ПетренкоСубота, 28 січня 2023, 08:48
фото генштабу

Протягом 27 січня Збройні сили ліквідували на території України ще 800 російських загарбників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 125510 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3189 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2188 (+8) од,
  • РСЗВ – 453 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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