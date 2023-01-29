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Танкісти з України прибули на навчання в Британію

"Європейська правда"Неділя, 29 січня 2023, 14:22
фото міноборони британії

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.

Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", – додали у відомстві.

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

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Теми: Велика БританіятанкиЗбройні силивійна
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