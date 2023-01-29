Танкісти з України прибули на навчання в Британію

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.

Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", – додали у відомстві.

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Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.

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Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.