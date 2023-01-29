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Зеленський після засідання Ставки: 2023 обовʼязково буде роком нашої перемоги

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 17:04
Зеленський після засідання Ставки: 2023 обовʼязково буде роком нашої перемоги
Володимир Зеленський, фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача й висловив упевненість у перемозі України у війні в 2023 році.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Telegram

Деталі: Під час засідання було заслухано доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Також було розглянуто інформацію від розвідки про ймовірні дії ворога на найближчий період.

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Учасники засідання обговорили забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

А ще приділили увагу виробництву, постачанню та ремонту озброєння, військової техніки й боєприпасів для потреб сил оборони України.

Крім того, члени Ставки розглянули питання вдосконалення системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

"2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!", - зазначив Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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