На Луганщині окупанти репресували 30 людей, яких запідозрили у співпраці зі ЗСУ – Спротив
Вівторок, 3 січня 2023, 05:35
Російські загарбники репресували 30 мешканців села Половинкине Луганської області, яких звинуватили у роботі на Сили оборони України.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Ворог заблокував для "фільтраційних заходів" село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Село взяли в оточення та заблокували в’їзд і виїзд. Причиною стали успішні "прильоти" по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення.
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Відомо, що в результаті рейду 30 мешканців села було репресовано і вивезено до Луганська".
Деталі: У ЦНС зазначили, що до мешканців луганського села застосували принцип "колективної відповідальності".
Нагадаємо: Окупанти готують мобілізацію на захоплених територіях півдня України.
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