На Луганщині окупанти репресували 30 людей, яких запідозрили у співпраці зі ЗСУ – Спротив

Російські загарбники репресували 30 мешканців села Половинкине Луганської області, яких звинуватили у роботі на Сили оборони України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог заблокував для "фільтраційних заходів" село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Село взяли в оточення та заблокували в’їзд і виїзд. Причиною стали успішні "прильоти" по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення.

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Відомо, що в результаті рейду 30 мешканців села було репресовано і вивезено до Луганська".

Деталі: У ЦНС зазначили, що до мешканців луганського села застосували принцип "колективної відповідальності".

Нагадаємо: Окупанти готують мобілізацію на захоплених територіях півдня України.