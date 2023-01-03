Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський зарано – Сили оборони півдня

Українські військові встановили державний прапор на острові Великий Потьомкінський у Херсонській області, але говорити про звільнення острова ще зарано.

Джерело: начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону новин

Пряма мова Гуменюк: "Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна. І також це нагадування їм про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано".

Деталі: За її словами, заяви від політиків чи депутатів про звільнення певних територій "можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції".

"Зауважте, військовий говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення абсолютне. Треба довіряти тим, хто це робить", – підсумувала Гуменюк.

Передісторія:

Раніше нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренк повідомив, що "ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський". Він також поширив відео захисника, який який встановлює український прапор на острові.

Офіційно Генштаб інформацію про звільнення не коментував, проте за словами джерел УП серед військових, які працюють на півдні, росіян вибили з Великого Потьомкінського острова ще перед Новим Роком.