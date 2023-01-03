Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський зарано – Сили оборони півдня

Ірина БалачукВівторок, 3 січня 2023, 09:40
Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський зарано – Сили оборони півдня
Скриншот з google.maps

Українські військові встановили державний прапор на острові Великий Потьомкінський у Херсонській області, але говорити про звільнення острова ще зарано.

Джерело: начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону новин

Пряма мова Гуменюк: "Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна. І також це нагадування їм про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано".

Реклама:

Деталі: За її словами, заяви від політиків чи депутатів про звільнення певних територій "можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції".

"Зауважте, військовий говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення абсолютне. Треба довіряти тим, хто це робить", – підсумувала Гуменюк.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренк повідомив, що "ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський". Він також поширив відео захисника, який який встановлює український прапор на острові.  
  • Офіційно Генштаб інформацію про звільнення не коментував, проте за словами джерел УП серед військових, які працюють на півдні, росіян вибили з Великого Потьомкінського острова ще перед Новим Роком.

Теми: Херсонська областьвійнадеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Британська розвідка: Пік російського натиску на Бахмут минув, ближчим часом успіх малоймовірний
Окупанти заблокували село на Луганщині: звинувачують місцевих у допомозі ЗСУ – ОВА
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море шість кораблів – ВМС
За добу 2 січня РФ обстріляла 9 областей, на Херсонщині загинули мирні мешканці - ОВА
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: