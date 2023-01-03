Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З'явилися знімки зруйнованої російським ударом Льодової арени у Дружківці

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 11:18
З'явилися знімки зруйнованої російським ударом Льодової арени у Дружківці
Льодова арена "Альтаїр" у Дружківці після удару, фото "Радіо Свобода"

У Дружківці ракетний удар, завданий росіянами ввечері 2 січня, зруйнував Льодову арену "Альтаїр", пошкодив будівлі готелю МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, "Радіо Свобода", Хокейний клуб "Донбас", місцеве видання zi.ua і "Суспільне Донбас"

Деталі: За даними Кириленка, віддалена від фронту Дружківка у другий день 2023 року зазнала трьох ударів. У результаті зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена.

Реклама:

ЗМІ показали фото й відео про те, як виглядає льодова арена "Альтаїр" після обстрілів військами РФ та пожежі внаслідок влучання.

 
У Дружківці горіла льодова арена "Альтаїр"
Фото видання Донеччини Zi.ua

Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад. 

ВІДЕО ДНЯ

У неї поцілили ракетою Х-55.

"Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас" із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. 

Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.

ХК "Донбас зазначає: "Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, "Mariupol Ice Center", а тепер "Альтаїр".

УП, доповнено
Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: