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З'явилися знімки зруйнованої російським ударом Льодової арени у Дружківці

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 12:18
Льодова арена "Альтаїр" у Дружківці після удару, фото "Радіо Свобода"

У Дружківці ракетний удар, завданий росіянами ввечері 2 січня, зруйнував Льодову арену "Альтаїр", пошкодив будівлі готелю МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, "Радіо Свобода", Хокейний клуб "Донбас", місцеве видання zi.ua і "Суспільне Донбас"

Деталі: За даними Кириленка, віддалена від фронту Дружківка у другий день 2023 року зазнала трьох ударів. У результаті зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена.

ЗМІ показали фото й відео про те, як виглядає льодова арена "Альтаїр" після обстрілів військами РФ та пожежі внаслідок влучання.

 
У Дружківці горіла льодова арена "Альтаїр"
Фото видання Донеччини Zi.ua

Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад. 

У неї поцілили ракетою Х-55.

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"Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас" із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. 

Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.

ХК "Донбас зазначає: "Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, "Mariupol Ice Center", а тепер "Альтаїр".

УП, доповнено
Теми: Донецька областьвійна
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