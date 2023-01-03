З'явилися знімки зруйнованої російським ударом Льодової арени у Дружківці
У Дружківці ракетний удар, завданий росіянами ввечері 2 січня, зруйнував Льодову арену "Альтаїр", пошкодив будівлі готелю МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, "Радіо Свобода", Хокейний клуб "Донбас", місцеве видання zi.ua і "Суспільне Донбас"
Деталі: За даними Кириленка, віддалена від фронту Дружківка у другий день 2023 року зазнала трьох ударів. У результаті зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена.
ЗМІ показали фото й відео про те, як виглядає льодова арена "Альтаїр" після обстрілів військами РФ та пожежі внаслідок влучання.
Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад.
У неї поцілили ракетою Х-55.
"Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас" із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.
Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.
ХК "Донбас зазначає: "Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, "Mariupol Ice Center", а тепер "Альтаїр".