Розтрата майже 500 млн АРМА: організатора злочинної групи оголосили в розшук

У справі щодо махінацій з арештованим майном Національне антикорупційне бюро оголосила в розшук організатора злочинної групи юриста Андрія Довбенка.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ розшукує організатора злочинної групи, викритої на махінаціях з арештованим майном, переданим в управління АРМА. Йдеться про власника низки юридичних компаній".

Деталі: Напередодні Нового року повідомлялося, що НАБУ і САП здобули докази того, що викрита в 2022 році розтрата майна, переданого АРМА, здійснена організованою злочинною групою (ОЗГ) у складі чотирьох осіб.

29 грудня її організатору, власнику низки юридичних компаній Довбенку, заочно повідомили про підозру.

Крім нього, про підозру повідомили ще одному учаснику організованої ним групи – генеральному директору ДП "Сетам" (обіймав посаду у період травень 2016 р. - лютий 2020 р.), наразі – посадовець Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Ще двом учасникам ОЗГ – голові АРМА (2016-2019 рр.) та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА (2018-2020 рр.) – повідомили про підозру у махінаціях з арештованим майном АРМА раніше.

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Також 29 грудня про підозру повідомили директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ.

Наразі загальна кількість встановлених учасників як самої ОЗГ, так і залучених до вчинення певних злочинів ОЗГ, становить 11 осіб. Із них п’ятьом повідомили про підозру в липні 2022 року, ще трьом – у жовтні.

Слідство встановило, що організатор ОЗГ упродовж 2017-2018 рр. запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Як людина, яка впродовж кількох років мала опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, саму АРМУ, ДП "Сетам", організатор був добре обізнаний зі специфікою цього напрямку діяльності агентства.

Він розробив план, який передбачав установлення контролю за всіма етапами: від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу по заниженій вартості на підконтрольному торгівельному майданчику підконтрольним компаніям.

Голова АРМА пристав на пропозицію організатора ОЗГ, зазначають у НАБУ. Із-поміж іншого, він забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям із арештованим майном в інтересах ОЗГ.

Одним із них став конкурс із відбору торгівельного майданчика, за умовами якого перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП "Сетам", генерального директора якого організатор також залучив до складу ОЗГ. Той міг забезпечити проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів по заниженим цінам, у яких створити умови для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь у торгах ДП "Сетам" підконтрольних ОЗГ приватних товариств для створення видимості конкуренції.

Так, учасники ОЗГ у складі чотирьох осіб, разом із ще сімома встановленими учасниками схеми впродовж 2019 року щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю.

А саме:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

продаж зерна, крупи та олійних культур – учетверо дешевше за ринкову вартість.

За попередніми оцінками, завдана шкода в цих чотирьох епізодах становила 426 млн грн. Однак експертиза уточнила її розмір і наразі вона становить 485 млн грн.

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