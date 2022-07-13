Розтрата 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, Українська правда

Деталі: Разом з Янчуком про підозру повідомлено ще 4 особам:

Реклама:

- начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА;

- спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства "СЕТАМ";

- оцінювачу;

ВІДЕО ДНЯ

- засновнику та директору приватної компанії.

У коментарі УП Янчук підтвердив, що 12 липня йому вручили підозру. Експосадовець сказав, що наразі він "розбираєтся, до чого там він".

Слід зауважити, що в період скоєння цих злочинів посаду начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА обіймав Віталій Різник.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку "СЕТАМ" майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Схема виглядала так: посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, якими важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники "СЕТАМ", які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:

- продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);

- продаж 2,6 тис. тон піску на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

- продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

- продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.

У САП зауважили, що відповідну землю в "Ашана" відібрали.

Розслідування триває, встановлюються інші злочинці та епізоди.

Що було раніше: Влітку 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів в.о. голови АРМА, його заступнику, начальнику одного з управлінь агентства та двом адвокатам.

Читайте також $400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак