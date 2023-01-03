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Росіяни вдарили по Краматорську: є поранений

Ірина БалачукВівторок, 3 січня 2023, 15:14
Наслідки удару росіян по Краматорську 3 січня. Фото з Facebook Олександра Гончаренка

Вдень 3 січня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області, одна людини дістала поранення.

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова мера: "Краматорськ під ударом. Перебувайте в укриттях".

Деталі: Пізніше Гончаренко додав, що у результаті обстрілу є поранений.

Тимошенко уточнив, що в результаті ракетного удару по Краматорську постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці.

 Передісторія: 

Теми: Краматорськвійна
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