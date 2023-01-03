Росіяни вдарили по Краматорську: є поранений
Вівторок, 3 січня 2023, 15:14
Вдень 3 січня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області, одна людини дістала поранення.
Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова мера: "Краматорськ під ударом. Перебувайте в укриттях".
Деталі: Пізніше Гончаренко додав, що у результаті обстрілу є поранений.
Тимошенко уточнив, що в результаті ракетного удару по Краматорську постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці.
Передісторія:
- Російські окупанти атакували місто Краматорськ Донецької області пізно ввечері 2 січня.