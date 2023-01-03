Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем ЗСУ – Гайдай

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 18:08
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників і тепер логістика окупантів значно ускладнилась. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Траса "Кремінна-Сватове" під нашим вогневим контролем. Логістика окупантів тепер значно ускладнена (і через "бавовну", і через вогневий контроль дороги), тепер їдуть "в обхід":

Біля окупованого Луганська кілометрові черги з фур зі снарядами, які підвозять ближче до лінії фронту, там перевантажують на військові КамАЗи і далі безпосередньо на фронт".

Деталі: Глава ОВА також подякував бійцям 92-а бригади, яка влаштувала окупантам "вогник" у Сватовому.

Гайдай повідомив, що росіяни на межі нервового зриву, адже репресують місцеве населення окупованих територій, а людей підозрюють у співпраці з ЗСУ.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Траса "Кремінна-Сватове" на передовій в Луганській області сполучає два тимчасово окуповані міста. У жовтні українські захисники уже брали дорогу під вогневий контроль.

Теми: Луганська областьокупаціяЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Детектив БЕБ збирав "данину" з нелегального продажу сигарет - прокуратура

Україна на весну планує великий наступ – Буданов

фотоСБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь

Хакери дізналися, що Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід

Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн" 

мапа, оновленоДві години по всій Україні лунала повітряна тривога

Усі новини...
Луганська область
Окупанти заблокували село на Луганщині: звинувачують місцевих у допомозі ЗСУ – ОВА
На Луганщині окупанти репресували 30 людей, яких запідозрили у співпраці зі ЗСУ – Спротив
ЗСУ повідомили про знищення ворожого складу боєприпасів у Сватовому
Останні новини
17:05
Російські солдати використовують тіла вбитих товаришів як щит – розвідка
16:53
У "Дії" знову можна підтвердити власність нерухомості: послуга не працювала з початку війни
16:52
Військові: всі острови в Херсонській області - у "сірій зоні"
16:52
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
16:51
Рейтинг Шольца за рік обвалився майже вдвічі
16:50
Міністр оборони Польщі підписав контракт на купівлю 116 танків Abrams
16:40
Ринок нерухомості впав майже втричі за три квартали 2022 року
16:34
Росія більше не є військовою загрозою для світу – Буданов
16:10
Реконструкції головних подій 2022 року - дайджест
16:05
В Іспанії тютюнові компанії будуть змушені платити за прибирання недопалків
Усі новини...