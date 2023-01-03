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Траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем ЗСУ – Гайдай

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 17:08
Траса Кремінна-Сватове під вогневим контролем ЗСУ – Гайдай
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників і тепер логістика окупантів значно ускладнилась. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Траса "Кремінна-Сватове" під нашим вогневим контролем. Логістика окупантів тепер значно ускладнена (і через "бавовну", і через вогневий контроль дороги), тепер їдуть "в обхід":

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Біля окупованого Луганська кілометрові черги з фур зі снарядами, які підвозять ближче до лінії фронту, там перевантажують на військові КамАЗи і далі безпосередньо на фронт".

Деталі: Глава ОВА також подякував бійцям 92-а бригади, яка влаштувала окупантам "вогник" у Сватовому.

Гайдай повідомив, що росіяни на межі нервового зриву, адже репресують місцеве населення окупованих територій, а людей підозрюють у співпраці з ЗСУ.

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Нагадаємо: 

  • Траса "Кремінна-Сватове" на передовій в Луганській області сполучає два тимчасово окуповані міста. У жовтні українські захисники уже брали дорогу під вогневий контроль.

Теми: Луганська областьокупаціяЗбройні сили
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