Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 січня 2023, 21:01
Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ
Фото REUTERS

Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно WSJ: "Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації і точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних армій Росії".

Реклама:

Деталі: Співбесідники видання у сфері оцифрування в США стверджують, що успіх України у створенні віртуальної системи командування і управління "на льоту" пропонує цінні уроки для Заходу, зокрема, щодо необхідності експериментувати і залучати невійськових експертів.

Як зазначив співбесідник WSJ, бюрократичні західні військові "занадто повільні і важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою.

Дослівно WSJ: "Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові підрозділи і українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями – підхід "знизу-вгору", який часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині, ніж проект, що фінансується Пентагоном".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: WSJ повідомляє, що в Україні "процвітає індустрія технічного аутсорсингу і хакерів, які діють поза законом", тому інженери-програмісти підключаються до цифрових сервісів, таких як зашифрований месенджер Signal і мережі, наприклад, SpaceX Ілона Маска.

WSJ також навело слова Ярослава Гончара, співзасновника "Аеророзвідки", неурядової організації, яка з 2014 року допомагає українській армії безпілотниками, що майже кожен підрозділ, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував програму управління військами DELTA.

Теми: технологіїЗбройні силивійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
технології
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: