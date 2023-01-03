Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ

Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно WSJ: "Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації і точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних армій Росії".

Деталі: Співбесідники видання у сфері оцифрування в США стверджують, що успіх України у створенні віртуальної системи командування і управління "на льоту" пропонує цінні уроки для Заходу, зокрема, щодо необхідності експериментувати і залучати невійськових експертів.

Як зазначив співбесідник WSJ, бюрократичні західні військові "занадто повільні і важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою.

Дослівно WSJ: "Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові підрозділи і українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями – підхід "знизу-вгору", який часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині, ніж проект, що фінансується Пентагоном".

Більше деталей: WSJ повідомляє, що в Україні "процвітає індустрія технічного аутсорсингу і хакерів, які діють поза законом", тому інженери-програмісти підключаються до цифрових сервісів, таких як зашифрований месенджер Signal і мережі, наприклад, SpaceX Ілона Маска.

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WSJ також навело слова Ярослава Гончара, співзасновника "Аеророзвідки", неурядової організації, яка з 2014 року допомагає українській армії безпілотниками, що майже кожен підрозділ, який брав участь у боях за Київ навесні, використовував програму управління військами DELTA.