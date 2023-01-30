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Президент Хорватії: Захід відняв у Сербії Косово, але Крим більше ніколи не буде Україною

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 16:16

Президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими заявами, закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія РТС.

"Доки ви не зрозумієте, що Сербія і Росія - це не одне і те ж? Що це, на жаль, болючий факт і небезпека. Ми анексували Косово. Ми і міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Хіба ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення", - сказав Міланович.

За словами Мілановича, це концепція, в якій хтось вважає, що має право.

"Те ж саме стосується Криму - Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали", - сказав він.

Він заявив, що "Росія - небезпечна країна" і що, за його словами, ніхто цього не розуміє.

"Ви порівнюєте сербів зі світовою ядерною наддержавою. Божевільні емоції і ненависть наражають Європу на велику небезпеку", - сказав Міланович на проводах контингенту хорватських солдатів до місії НАТО в Литві.

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Він зазначив, що те, що українці патологічно ненавидять росіян, є фактом, при цьому стверджуючи, що "хорвати не так сильно ненавиділи сербів", як, за його словами, "ті, хто там, ненавидять росіян".

"Путін і його люди були крутими до вчорашнього дня. Вони досягли успіху на найвищому рівні німецької політики. І раптом вони стали найбільшими ворогами... Німецькі танки в Росії? Хай щастить, хай щастить", - зазначив Міланович.

Коли журналісти нагадали йому про помилковість його оцінок щодо України, коли він стверджував, що Росія ніколи не нападе на Україну, тому що у неї не вистачає солдатів, Міланович повторив, що був правий.

"Не вистачає. Це було погане рішення Росії, тому що вони думали, що уряд [в Україні] розвалиться. Ми все глибше і глибше занурюємося в конфлікт з наддержавою. Знаєте, що буде, як вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю", - сказав Міланович і додав, що він намагається відкрити очі іншим, тому що, як він каже, "ми вступаємо у війну з наддержавою".

Раніше Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну. 

Крім того, коментуючи позицію уряду щодо навчальної місії ЄС для українських військових, Міланович запропонував прем’єр-міністру Андрею Пленковичу самому їхати воювати в Україну.

Через те, що Міланович не схвалив участь Хорватії у тренувальній місії ЄС для українських військових, хорватський парламент відхилив пропозицію про приєднання країни до цієї місії.

Теми: КримКосовоХорватіяРосія
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