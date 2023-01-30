Нардепи закупилися автівками щонайменше на $1,3 млн з 24 лютого – Bihus.Info

З початку повномасштабного вторгнення народні депутати та їхні родини придбали автівок щонайменше на $1,3 млн.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Журналісти з’ясували, що наприкінці вересня 2022-го року нардепка від "Слуг народу" Ірина Аллахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021-го року випуску. Ціна на такі стартує від 4,4 млн грн, як повідомляє Bihus.Info.

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Водночас в коментарі журналістам Аллахвердієва заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн, тобто нібито в чотири рази нижче його ринкової вартості. Bihus.Info нагадує, що НАБУ розслідує провадження, в якому перевіряє походження 20 млн грн, нібито подарованих народній депутатці її батьком.

Іншого депутата від "Слуг народу" Олександра Горобця у серпні 2022-го року помітили під рестораном у центрі Києва, куди його привіз свіжопридбаний Mercedes-Benz S560 2017-го року випуску вартістю $70 тис. На питання журналістів нардеп відповів, що автомобіль належить його другу-рітейлеру.

За інформацією Bihus.Info, насправді власником розкішної автівки є водій, який давно працює з Горобцем і який чекав на нього під рестораном, доки нардеп перебував всередині.

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Влітку минулого року на батька депутата від "Слуги народу" Леоніда Галушка оформили Lexus NX300H 2021-го, а на початку грудня ще й Volvo XC90 2022-го року. Ціни на ці авто починаються від $40 тисяч та від $55 тисяч відповідно. Також журналісти зафіксували депутата в урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010-го року (від $10 тисяч).

Bihus.Info наголошує, що всі три автівки мають улюблені номери нардепа з числом 9899. До цього Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері.

На початку січня цього року на трасі Київ-Чоп було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li 2019-го року. На пасажирському сидінні перебувала жінка, схожа на нардепку від "Слуг народу" Маргариту Шол. За кермом була людина, схожа на її колишнього чоловіка Василя Шола. Автомобіль вартістю мінімум $97 тисяч оформлено на мати Василя у листопаді 2022-го року.

Інша нардепка від "Слуг" Ольга Василевська-Смаглюк у липні минулого року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021-го року випуску.

За попередньою інформацією, вона продала свої старі автомобілі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. У коментарі журналістам депутатка повідомила, що автомобіль коштував близько 1,8 млн грн, а також, що вона подала відповідні зміни до декларації.

У травні минулого року нардеп від "Слуг" Євгеній Брагар став власником Lexus CT200h 2012-го року. Bihus.Info повідомляє, що це "відновлений биток", придбаний у США за $3250. В Україні ціни на аналогічні автівки стартують з $13,8 тис.

У травні 2022 року на сина нардепа Євгенія Шевченка, який нині є членом депутатської групи "Відновлення України", оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року. Ціни на такі стартують з $216 тис.

До цього журналісти фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5M (від $169 тисяч), який також оформлений на його сина.

Його "одногрупник" та колишній член "Слуг" Артем Дмитрук цьогоріч привітав свою аудиторію у Instagram з салону автомобіля Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку $35 тис.

Депутат групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський раніше приїздив до Верховної Ради на Range Rover Autobiography 2019-го року, що оформлений на його дружину. 7 січня 2023 року на неї було оформлено Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року, який коштує від $216 тис.

Член групи "Опозиційна платформа за життя і мир" Володимир Кальцев у вересні 2022-го року придбав Jeep Grand Cherokee 2013-го року. Ціни на такі стартують з $16,8 тис.

Його соратник по групі Суто Мамоян раніше приїздив до Ради на Rolls-Royce Cullinan, що оформлений на його дядька Арафата Мамояна. У липні 2022 року на дядька нардепа оформили новий Lexus LX500d, вартістю щонайменше $123 тис., а наприкінці вересня ще й дві Toyota Land Cruiser 300. Загалом вони коштують щонайменше $180 тисяч. Обидві Toyota журналісти фіксували в урядовому кварталі у день пленарного засідання Ради.