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Макрон про можливі поставки винищувачів Україні: Нічого не заборонено

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 21:16
Макрон про можливі поставки винищувачів Україні: Нічого не заборонено
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.

На запитання про можливі поставки винищувачів в Україну під час свого візиту до Гааги Макрон відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

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Але, на думку Макрона, це не повинно бути "ескалацією" і щоб це "не послабило французьку армію".

"Ми будемо розглядати кожен випадок окремо", - додав він.

Нагадаємо прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

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Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

Теми: допомога УкраїнізброяавіаМакрон
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