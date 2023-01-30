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Макрон про можливі поставки винищувачів Україні: Нічого не заборонено

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 22:16
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.

На запитання про можливі поставки винищувачів в Україну під час свого візиту до Гааги Макрон відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

Але, на думку Макрона, це не повинно бути "ескалацією" і щоб це "не послабило французьку армію".

"Ми будемо розглядати кожен випадок окремо", - додав він.

Нагадаємо прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

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Теми: допомога УкраїнізброяавіаМакрон
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