Макрон про можливі поставки винищувачів Україні: Нічого не заборонено

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.

На запитання про можливі поставки винищувачів в Україну під час свого візиту до Гааги Макрон відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

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Але, на думку Макрона, це не повинно бути "ескалацією" і щоб це "не послабило французьку армію".

"Ми будемо розглядати кожен випадок окремо", - додав він.

Нагадаємо прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

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Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.