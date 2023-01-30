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Путін звернеться до Федеральних зборів під річницю війни проти України

Олена РощінаПонеділок, 30 січня 2023, 22:55
Володимир Путін із посланням, фото РИА Новости

Послання російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ може відбутися у двадцятих числах лютого.

Джерело: ТАСС і "РИА Новости" з посиланням на свої джерела в Державній думі РФ

Деталі: Одне з джерел ТАСС сказало, що "послання може відбутися 20 або 21 лютого", а інше джерело сказало про високу ймовірність того, що російський президент виступить із посланням у двадцятих числах лютого.

За словами співрозмовника "РИА Новости", звернення Путіна до парламенту не заплановано на 24 лютого.

Минулого року Путін не виступив із посланням до Федеральних зборів – нібито через напружений графік.

Наприкінці грудня 2022-го Путін заявив, що виступить зі зверненням на початку 2023 року, оскільки йому потрібен час і додатковий аналіз ситуації. 

Він звернув увагу, що 2017-го теж не було послання. 

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Російський диктатор додав, що вже говорив про ключові речі в тих чи інших форматах, а "повторюватися не дуже хочеться".

Довідка: Президент РФ не обмежений термінами, коли може реалізувати своє право звернутися до Федеральних зборів із посланням. Однак раніше послання оголошували щороку, за винятком 2017 року (його перенесли на 1 березня 2018 року). 

24 лютого 2022 року Росія почала зі вторгнення повномасштабну війну в Україні, тоді як гібридна війна тривала з 20 лютого 2014 року. Саме така дата значиться на деяких медалях, які роздавав Путін за захоплення Криму.

Теми: ПутінРосіявійна
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