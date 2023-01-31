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Розвідка Британії оцінила шанси на успіх РФ у районі Вугледара і Павлівки

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 09:37
Скриншот з карти deepstatemap.live

Розвідка Британії у свіжому огляді у вівторок проаналізувала ситуацію та шанси на успіх російської армії у районі Вугледара і Павлівки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відзначається, за останні три дні Росія, ймовірно, розвинула свої розвідувальні атаки навколо міст Павлівка і Вугледар у більш скоординований наступ.

Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька, і Росія вже використовувала для штурму цього ж району у листопаді минулого року 155-ту морську піхотну бригаду. Елементи 155-ї бригади знову задіяні зараз у складі сил чисельністю не менше бригади. Ймовірно, російські сили просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту.

Російське командування, ймовірно, має на меті розробити нову вісь наступу на підконтрольну Україні територію Донецької області та відволікти українські війська з Бахмутського напрямку, де точаться запеклі бої, йдеться у зведенні.

Існує реальна можливість того, що Росія продовжить здобувати локальні перемоги в цьому секторі, вважає британська розвідка. Однак малоймовірно, що Росія має достатню кількість вільних військ у цьому районі, щоб досягти оперативно значущого прориву.

27 січня британська розвідка повідомила про реальну можливість того, що російські військові джерела поширюють дезінформацію про ситуацію поблизу Оріхова і Вугледара.

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Теми: РосіяДонецька областьвійнарозвідка
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