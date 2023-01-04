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Для захисту від недорогих безпілотників Україна використовує набагато дорожчі ракети – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 03:48
Для захисту від недорогих безпілотників Україна використовує набагато дорожчі ракети – ЗМІ
Іранський дрон "Герань-2", фото Associated Press

Аби ефективно протидіяти російським безпілотникам, українські військові використовують ракети, які значно дорожчі за самі безпілотники.

Джерело: The New York Times

Деталі: NYT пише, що раніше українські сили використовували зенітні установки і стрілецьку зброю для збиття деяких безпілотників. Однак, оскільки росіяни почали здійснювати атаки вночі, вони також покладаються на ракети, які випускають з бойових літаків та землі. Зокрема, офіційні особи підтверджували, що Україна неодноразово застосовувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAMS.

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За словами експертів, яких цитує видання, безпілотники "Шахед-136" відносно дешеві, в той час як комплекс озброєння, який використовується для їхнього знищення, коштує набагато дорожче.

Зазначається, що керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує в 7 разів дорожче, ніж його запуск. Виробництво іранських безпілотників може коштувати $20 тис., тоді як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", які використовує Україна, може становити від $140 тис. для радянських "С-300" до $500 тис. для NASAMS.

Попри це, наголосили у компанії, витрати на збиття безпілотників потрібно розглядати в контексті потенційних втрат, оскільки збити безпілотник коштує набагато менше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. А ще важливий людський фактор - немає жертв.

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У доповіді від 7 листопада компанія повідомила, що 82% безпілотників були збиті, але з того часу, пише видання, ця цифра збільшилася.

Теми: ШахедРосіявійна
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