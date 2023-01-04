У Севастополі прогриміли вибухи – ЗМІ

В окупованому Севастополі вночі 4 січня прогриміли вибухи.

Джерела: російське відділення "Радіо Свободи" у Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: "Радіо Свобода" повідомило про вибухи у Севастополі біля аеропорту Бельбек.

За інформацією Андрющенка, у місті щонайменше двічі спрацювали системи протиповітряної оборони.

Оновлення: Згодом так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що "вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека".