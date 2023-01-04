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У Севастополі прогриміли вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 05:55
У Севастополі прогриміли вибухи – ЗМІ
СЕВАСТОПОЛЬ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

В окупованому Севастополі вночі 4 січня прогриміли вибухи.

Джерела: російське відділення "Радіо Свободи" у Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: "Радіо Свобода" повідомило про вибухи у Севастополі біля аеропорту Бельбек.

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За інформацією Андрющенка, у місті щонайменше двічі спрацювали системи протиповітряної оборони.

Оновлення: Згодом так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що "вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека".

Теми: Севастопольвибух
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