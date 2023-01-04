Окупанти Криму заявили, що збили два безпілотники в районі Бельбека

Окупаційна влада Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем поблизу аеродрому "Бельбек" було збито два безпілотні літальні апарати.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова: "Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режимі".

Цьому передувало: "Радіо Свобода" повідомило про вибухи у Севастополі біля аеропорту Бельбек у ніч на 4 січня.