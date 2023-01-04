Окупанти Криму заявили, що збили два безпілотники в районі Бельбека
Середа, 4 січня 2023, 08:25
Окупаційна влада Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем поблизу аеродрому "Бельбек" було збито два безпілотні літальні апарати.
Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram
Пряма мова: "Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режимі".
Цьому передувало: "Радіо Свобода" повідомило про вибухи у Севастополі біля аеропорту Бельбек у ніч на 4 січня.
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