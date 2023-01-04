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Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури і 8 будинків, є 2 поранених

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 09:25
Удар по Запоріжжю 3 січня, фото з Телеграм Кирила Тимошенка

У результаті ракетного удару по околиці міста Запоріжжя, завданого росіянами пізно ввечері 3 січня, зруйновано об'єкт інфраструктури та пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч із ним.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: За даними Старуха, "в результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа". Пожежу рятувальники доволі швидко ліквідували. 

Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. 

Куртєв повідомив, що внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста Запоріжжя ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. 

Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах.

Раніше повідомлялося про одну поранену людину. Тепер відомо про ще одну постраждалу людину: жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує.

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Поруч із будинками зяє величезна 40-метрова воронка та стоять пошкоджені автомобілі. 

На щастя, ракета не влучила в самі багатоповерхівки і всі люди живі, додав Куртєв.

В Офісі президента повідомили, що росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі ракетами С-300, зруйновано дві складських будівлі, а вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. За даними ОП, 1 людина отримала поранення.

Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється. Співробітники районної адміністрації працюють на місцях ще з ночі, а комунальники – з самого ранку, зазначив секретар міськради.

Теми: Запоріжжявійнаракетний удар
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