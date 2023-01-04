Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури і 8 будинків, є 2 поранених

Удар по Запоріжжю 3 січня, фото з Телеграм Кирила Тимошенка

У результаті ракетного удару по околиці міста Запоріжжя, завданого росіянами пізно ввечері 3 січня, зруйновано об'єкт інфраструктури та пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч із ним.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: За даними Старуха, "в результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа". Пожежу рятувальники доволі швидко ліквідували.

Реклама:

Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч.

Куртєв повідомив, що внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста Запоріжжя ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони.

Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося про одну поранену людину. Тепер відомо про ще одну постраждалу людину: жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує.

Поруч із будинками зяє величезна 40-метрова воронка та стоять пошкоджені автомобілі.

На щастя, ракета не влучила в самі багатоповерхівки і всі люди живі, додав Куртєв.

В Офісі президента повідомили, що росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі ракетами С-300, зруйновано дві складських будівлі, а вибуховою хвилею пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. За даними ОП, 1 людина отримала поранення.

Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється. Співробітники районної адміністрації працюють на місцях ще з ночі, а комунальники – з самого ранку, зазначив секретар міськради.