Дві години по всій Україні лунала повітряна тривога

На території всієї України оголошували повітряну тривогу. У Білорусі злітав російський МіГ. Тривога тривала біля 2 годин.

Джерело: карта тривог alerts.in.ua, моніторингова група "Беларускі гаюн" у Telegram

Деталі: За даними "Гаюна", о 10:00 у Білорусі злетів російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, а о 10:30 у білоруському селищі Мачулищі піднявся в повітря винищувач повітряних сил РФ МіГ-31К. Такий винищувач може нести ракети "Кинджал".

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Крім цього, у Білорусі злетіли ще три винищувачі РФ.

Оновлено: Приблизно о 12:30 тривогу почали скасовувати. Тривога тривала біля 2 годин.

ВІДЕО ДНЯ

"Беларускі гаюн" повідомив, що о 12:37 сів МиГ-31К, а о 12:42 відбулася посадка борта ДРЛО А-50У.

Українська правда