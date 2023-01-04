Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дві години по всій Україні лунала повітряна тривога

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 12:50
скриншот alerts.in.ua

На території всієї України оголошували повітряну тривогу. У Білорусі злітав російський МіГ. Тривога тривала біля 2 годин.

Джерело: карта тривог alerts.in.ua, моніторингова група "Беларускі гаюн" у Telegram

Деталі: За даними "Гаюна", о 10:00 у Білорусі злетів російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, а о 10:30 у білоруському селищі Мачулищі піднявся в повітря винищувач повітряних сил РФ МіГ-31К. Такий винищувач може нести ракети "Кинджал".

Крім цього, у Білорусі злетіли ще три винищувачі РФ.

Оновлено: Приблизно о 12:30 тривогу почали скасовувати. Тривога тривала біля 2 годин.

"Беларускі гаюн" повідомив, що о 12:37 сів МиГ-31К, а о 12:42 відбулася посадка борта ДРЛО А-50У.

ВІДЕО ДНЯ
 

Українська правда

Теми: повітряна тривогаУкраїнаБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ВВП України у 2022 році впав на 30% – попередня оцінка Мінекономіки

РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості

В ISW вирахували, як швидко Росія використає іранські дрони

Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків – Кириленко

Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври

фото, відеоРозслідувачі встановили 4 росіян, які запускають "Шахеди" по Україні

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: вона тривала пів години
Останні новини
11:09
Німецька опозиція вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків
11:07
фотоОбстріли Донеччини: найбільших руйнувань зазнало Курахове, 2 загиблих
11:05
Які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами – пояснює МОЗ
10:59
ВВП України у 2022 році впав на 30% – попередня оцінка Мінекономіки
10:43
На північній околиці Києва 5 січня лунатимуть вибухи
10:28
Посол у Німеччині впевнений, що Берлін передасть Києву танки Leopard 2
10:25
Французький суд розглядає екстрадицію Жеваго
10:25
На 17 станціях київської електрички запустили безконтактну оплату проїзду
10:20
Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА
10:06
Санкційна війна проти режиму Путіна: проблеми окупантів тільки починаються
Усі новини...