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Посол України розкритикував Ізраїль через розмову з Лавровим: свідчить про зміну політики

Станіслав ПогоріловСереда, 4 січня 2023, 09:49
Посол України розкритикував Ізраїль через розмову з Лавровим: свідчить про зміну політики
ЄВГЕН КОРНІЙЧУК, ФОТО З FACEBOOK ПОСОЛЬСТВА

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук піддав критиці розмову глави МЗС Ізраїлю Елі Коена з очільником зовнішньополітичного відомства країни-агресора Сергієм Лавровим.

Джерело: коментарі виданню "The Times of Israel"

Деталі: За словами Корнійчука, спілкування з Лавровим свідчить про зміну в політиці країни, оскільки ізраїльські дипломати не говорили з Лавровим від початку війни.

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Він також наголосив на незрозумілій політиці Ізраїлю щодо війни, бо країна жодним чином не засуджує масовані удари по критичній інфраструктурі України. "Ізраїль унікальний з точки зору наших партнерів. Він мовчить", - підкреслив Корнійчук.

За даними неназваного ізраїльського дипломата, Коен передав Лаврову послання від державного секретаря США Ентоні Блінкена стосовно того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий виступити посередником, якщо одна зі сторін попросить його про це.

Що було раніше: 2 січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль почне "говорити менше публічно" про війну Росії та України.

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Теми: УкраїнаІзраїльвійнаЛавров
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