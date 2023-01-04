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СБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 15:05
Діана панчено, скриншот

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо колишньої ведучої телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко через її поїздку в окуповані Донецьк і Маріуполь для зйомок "пропагандистського репортажу".

Джерело: народний депутат з фракції "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин у соцмережах

Деталі: За його словами, в грудні він подав депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію. Тепер прийшла відповідь.

Пряма мова: "Рашистка Діана Панченко вже отримала свій подарунок — відкрите кримінальне провадження. Йо-хо-хо, як то кажуть.

Що ж, друзі, 2023 рік починає приносити результати. У грудні колишня ведуча промосковських медведчуківських телеканалів Діана Панченко приїхала до окупованих рашистами територій на сході України. Де зняла пропагандистський репортаж з Маріуполя та Донецька.

Я офіційно звернув на це увагу Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. Результат: Служба безпеки вже відкрила кримінальне провадження щодо пропагандистки. Свята вже прийшли, Діано. Пора їх зустрічати за святковим столом на допиті".

Деталі: Доказ вище сказаного Юрчишин опублікував у своєму телеграм-каналі:

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє "Детектор медіа", Діана Панченко уже відреагувала на ці звинувачення.

Вона заявила, що виїхала з Києва в середині серпня, а потрапити на окуповані Росією території їй "допомогли друзі". За її словами, вона "зараз перебуває не в Україні", але більшість часу проводить "на Донбасі".

Нагадаємо: На початку грудня Діана Панченко повідомила, що поїхала до окупованого Донецька. 15 грудня вона оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. Також Панченко записала розмову з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та бійцем полку "Азов" Михайлом Швецом.

Джерела "Детектора медіа" у правоохоронних органах повідомили, що Панченко не могла опинитися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області в законний спосіб. Вона виїхала з України в серпні через один із діючих пунктів пропуску на кордоні України і більше не поверталася.

Теми: МедведчуктелебаченняДонецькМаріуполь
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