Україна на весну планує великий наступ – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "ABC News" повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні.

Джерело: інтерв'ю Буданова "ABC News"

Пряма мова Буданова: "Це (коли ми побачимо більше) звільнення територій і нанесення остаточної поразки Російській Федерації".

Деталі: За його словами, "це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу".

"Наша мета, і ми її досягнемо, - повернення до кордонів 1991 року, такою, якою Україну визнають всі суб'єкти міжнародного права", - наголосив він.

Також начальник ГУР не виключив подальших ударів по території Росії, однак не уточнив, хто за ними стоятиме.

Він додав, що атаки будуть відбуватися "все глибше і глибше" всередині Росії, але зможе прокоментувати, хто ці удари наносив, лише після закінчення війни.

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Що було раніше: 2 січня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що упродовж 2022 року ЗСУ знищили понад 100 тисяч російських загарбників, звільнили 40% окупованих під час повномасштабного вторгнення територій та знищили майже 42 тисячі російських вибухонебезпечних предметів.