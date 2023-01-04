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Військові: всі острови в Херсонській області - у "сірій зоні"

Середа, 4 січня 2023, 15:52
Військові: всі острови в Херсонській області - у сірій зоні
скріншот

Всі острови у Херсонській області включно із островом Великий Потьомкінський перебувають в так званій "сірій зоні".

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна

Пряма мова: "Стосовно острова (Великий Потьомкінський – ред.) скажу так: зараз усі острови розташовані в так званій сірій зоні, яку не контролюють чітко ні наші війська, ні окупанти.

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Відповідно, так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках ведення операції. Водночас говорити про контроль над островами неможливо".

Деталі: Єрін додав, що острови не є плацдармом, "який треба утримувати на довгострокову перспективу". Він наголосив, що контроль над островами можливий уже після отримання повноцінного контролю над протилежним берегом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на вечір 2 січня стало відомо про звільнення острова Великий Потьомкінський між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону. Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП серед військовослужбовців.

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