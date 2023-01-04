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Російські солдати використовують тіла вбитих товаришів як щит – розвідка

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 16:05
Російські солдати використовують тіла вбитих товаришів як щит – розвідка
кирило буданов, фото ABC News

На Донбасі уже накопичились гори тіл російських солдатів, і коли війська РФ ідуть в атаку, вони використовують ці купи у якості прикриття.

Джерело: очільник Головного управління розвідки ЗСУ Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News

Деталі: Наприкінці грудня Буданов побував у Бахмуті Донецької області, де зараз ідуть найжорстокіші бої. Те, що він побачив, шокувало його.

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Пряма мова: "Солдати показали мені ділянку, де нагромаджені трупи, як у кіно… Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, місцями вони навалені на інші тіла, як імпровізовані стіни, і коли російські війська наступають на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття, як щит…

Але це не працює. Там фактично поля мертвих тіл".

Теми: війнаРосіярозвідкаБахмут
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