Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС ще в листопаді оцінювали, що Росія втратила до 60% бойових танків і 250 тисяч військових в Україні

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 16:28
У ЄС ще в листопаді оцінювали, що Росія втратила до 60% бойових танків і 250 тисяч військових в Україні
ФОТО PIXABAY.COM

Командувач Військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан у листопаді 2022 року під час виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції стверджував, що Росія втратила 60% загального запасу бойових танків.

Як повідомляє "Європейська правда", стенограма виступу Блежана на засіданні комітету з питань національної оборони французького парламенту від 16 листопада була опублікована в середу.

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", – сказав він.

Реклама:

Адмірал додав, що втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".

"Росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей. Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї", – додав керівник Військової місії ЄС.

Він уточнив, що характер поставок Пхеньяна оцінити важко, але Іран уже тоді надав Росії безпілотники, а також велись переговори про передання балістичних ракет середньої дальності.

ВІДЕО ДНЯ

Також Блежан навів оцінки ЄС, згідно з якими Росія втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він спрогнозував відновлення активних наступальних дій з боку України навесні 2023 року. Але для цього Києву потрібно сформувати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч чоловік – "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії", зауважив адмірал.

"Тому, як ніколи, це війна на виснаження, і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння, та підтримку у відновленні своїх сил, ремонті або заміні пошкодженого чи знищеного озброєння й техніки, а також мати можливість продовжити відвоювання територій, анексованих після зими", – наголосив він.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

Теми: ЄСРосіяарміязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
ЄС
Глава МЗС Австрії: ЄС має переглянути підхід до розширення щодо України, Молдови і Балкан
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: