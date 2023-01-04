Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС ще в листопаді оцінювали, що Росія втратила до 60% бойових танків і 250 тисяч військових в Україні

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 17:28
ФОТО PIXABAY.COM

Командувач Військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан у листопаді 2022 року під час виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції стверджував, що Росія втратила 60% загального запасу бойових танків.

Як повідомляє "Європейська правда", стенограма виступу Блежана на засіданні комітету з питань національної оборони французького парламенту від 16 листопада була опублікована в середу.

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", – сказав він.

Адмірал додав, що втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".

"Росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей. Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї", – додав керівник Військової місії ЄС.

Він уточнив, що характер поставок Пхеньяна оцінити важко, але Іран уже тоді надав Росії безпілотники, а також велись переговори про передання балістичних ракет середньої дальності.

Також Блежан навів оцінки ЄС, згідно з якими Росія втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Він спрогнозував відновлення активних наступальних дій з боку України навесні 2023 року. Але для цього Києву потрібно сформувати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч чоловік – "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії", зауважив адмірал.

"Тому, як ніколи, це війна на виснаження, і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння, та підтримку у відновленні своїх сил, ремонті або заміні пошкодженого чи знищеного озброєння й техніки, а також мати можливість продовжити відвоювання територій, анексованих після зими", – наголосив він.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

Теми: ЄСРосіяарміязброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПутін відправив до країн НАТО "Горшкова" з "Цирконами": Медведєв зловтішається

Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність

фото, відеоМасштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

фотоЗатримали заступника голови Одеської ОВА: хотів "відмазати" підлеглого від тюрми

ВВП України у 2022 році впав на 30% – попередня оцінка Мінекономіки

РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості

Усі новини...
ЄС
Брюссель поки не підтверджує проведення саміту Україна-ЄС у Києві – ЗМІ
Газосховища ЄС заповнені на 83%, це "здоровий рівень" - Єврокомісія
Греція попросила допомоги у ЄС через дефіцит ліків
Останні новини
17:51
Нога була вже синя і холодна: лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона
17:50
Засідання суду щодо екстрадиції Жеваго перенесли на 19 січня
17:40
Російські окупанти пошкодили в Україні 1189 культурних об’єктів. Найбільше – на Донеччині та Київщині
17:36
У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС
17:33
БЕБ арештувало активи холдингу "Євротерминал" на 700 мільйонів: компанія належить росіянам
17:25
У Мінську затримали священника, який молився за українських воїнів
17:20
Стародавні і сучасні українські колядки: про що в них співають і яке їхнє значення
17:14
Путін наказав припинити вогонь на час Різдва
17:10
Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ
17:08
Укртрансгаз завершив реконструкцію одного з підземних сховищ газу
Усі новини...