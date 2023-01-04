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Байден підтвердив, що США можуть передати Україні БМП Bradley

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 22:20
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявив у середу, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Bradley для допомоги українцям у боротьбі з російським вторгненням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Так", – сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи розглядається така можливість.

Минулого тижня представник Білого дому на умовах анонімності сказав Bloomberg, що США перебувають у постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту, і розглядають можливість передання БМП Bradley.

Він додав, що бойові машини допоможуть українським військовим забезпечити "збільшення наземних бойових можливостей", а у США є велика кількість цієї техніки.

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років.

Як пояснює портал "Мілітарний", БМП Bradley забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ. На відміну від раніше наданих M113, Bradley озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими комплексами TOW.

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Теми: зброяСШАБайден
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