США розглядають можливість передати Україні бойові машини Bradley – ЗМІ
П'ятниця, 30 грудня 2022, 03:38
Уряд США розглядає можливість надання Україні бойових машин Bradley в рамках подальшого пакету військової підтримки.
Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що остаточне рішення ще не прийняте.
Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США знаходяться в постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте нема деталей, які можна було б озвучити.
Американський генерал зазначив, що Bradley допоможуть українським військовим забезпечити "збільшення наземних бойових можливостей".
Він додав, що у США є багато Bradley.