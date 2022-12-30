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США розглядають можливість передати Україні бойові машини Bradley – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 грудня 2022, 03:38
ілюстративне фото Bradley, wikipedia

Уряд США розглядає можливість надання Україні бойових машин Bradley в рамках подальшого пакету військової підтримки.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що остаточне рішення ще не прийняте.

Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США знаходяться в постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте нема деталей, які можна було б озвучити.

Американський генерал зазначив, що Bradley допоможуть українським військовим забезпечити "збільшення наземних бойових можливостей".

Він додав, що у США є багато Bradley.

Теми: СШАвійнаУкраїна
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