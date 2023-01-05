Окупанти заявляють про вибухи і роботу ППО в Мелітополі
Четвер, 5 січня 2023, 00:41
За словами колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Мелітополі та передмісті в середу ввечері пролунав потужний вибух і спрацювала російська ППО.
Джерело: Рогов у Телеграм
Пряма мова: "Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух.
За попередніми даними, спрацювала ППО.
Подробиці пізніше".
Нагадаємо: Окупаційна влада заявляла, що в захопленому Бердянську Запорізької області російські засоби протиповітряної оборони 2 січня знищили безпілотник.