Окупанти заявляють про вибухи і роботу ППО в Мелітополі

За словами колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Мелітополі та передмісті в середу ввечері пролунав потужний вибух і спрацювала російська ППО.

Джерело: Рогов у Телеграм

Пряма мова: "Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух.

За попередніми даними, спрацювала ППО.

Подробиці пізніше".

Нагадаємо: Окупаційна влада заявляла, що в захопленому Бердянську Запорізької області російські засоби протиповітряної оборони 2 січня знищили безпілотник.