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Окупанти заявляють про вибухи і роботу ППО в Мелітополі

Ольга Глущенко Середа, 4 січня 2023, 23:41
Окупанти заявляють про вибухи і роботу ППО в Мелітополі
ілюстративне фото з Telegram Івана Федорова

За словами колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Мелітополі та передмісті в середу ввечері пролунав потужний вибух і спрацювала російська ППО.

Джерело: Рогов у Телеграм

Пряма мова: "Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух.

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За попередніми даними, спрацювала ППО.

Подробиці пізніше".

Нагадаємо: Окупаційна влада заявляла, що в захопленому Бердянську Запорізької області російські засоби протиповітряної оборони 2 січня знищили безпілотник.

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціявибух
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