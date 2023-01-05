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Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків – Кириленко

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 01:37
Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків – Кириленко
скриншот

Голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.

Джерело: Кириленко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…

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Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.

І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Окупанти 4 січня вдарили по приватному сектору в місті Курахове на Донеччині. 

Читайте також: "По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною". Один день у стабілізаційному пункті Бахмута 

Теми: БахмутвійнаобстрілДонецька область
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