Норвегія передала Україні 10 тисяч артснарядів
Норвегія передала Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Джерело: Міністерство оборони Норвегії
Деталі: Артилерійські снаряди можна використовувати в кількох видах артилерійських озброєнь, зокрема самохідних гаубицях M109.
"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил", – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.
Він заявив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році, а його відомство перевірить, яку зброю для ЗСУ придбати безпосередньо у виробників.
Нагадаємо: Норвегія виділяє мільярд крон (приблизно 100 млн доларів) на відновлення інфраструктури України після російських ударів.