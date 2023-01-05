Норвегія передала Україні 10 тисяч артснарядів

Норвегія передала Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Джерело: Міністерство оборони Норвегії

Деталі: Артилерійські снаряди можна використовувати в кількох видах артилерійських озброєнь, зокрема самохідних гаубицях M109.

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"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил", – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

Він заявив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році, а його відомство перевірить, яку зброю для ЗСУ придбати безпосередньо у виробників.

Нагадаємо: Норвегія виділяє мільярд крон (приблизно 100 млн доларів) на відновлення інфраструктури України після російських ударів.