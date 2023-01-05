Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія передала Україні 10 тисяч артснарядів

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 02:34
Норвегія передала Україні 10 тисяч артснарядів
фото: forsvaret.no

Норвегія передала Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Джерело: Міністерство оборони Норвегії

Деталі: Артилерійські снаряди можна використовувати в кількох видах артилерійських озброєнь, зокрема самохідних гаубицях M109.

Реклама:

"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил", – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

Він заявив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році, а його відомство перевірить, яку зброю для ЗСУ придбати безпосередньо у виробників.

Нагадаємо: Норвегія виділяє мільярд крон (приблизно 100 млн доларів) на відновлення інфраструктури України після російських ударів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Норвегіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Норвегія
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: