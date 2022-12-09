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Норвегія виділяє $100 млн на відновлення української інфраструктури

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 23:33
Норвегія виділяє $100 млн на відновлення української інфраструктури
прапор Норвегії, фото Pixabay

Норвегія виділяє мільярд крон (приблизно 100 млн доларів) на відновлення інфраструктури України після російських ударів.

Джерело: сайт уряду Норвегії

Пряма мова міністерки закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт: "Існує нагальна потреба у відновленні системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після бомбардувань Росією цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидких ремонтних робіт".

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Деталі: Відповідну угоду 9 грудня підписали Хюітфельдт і директор східноєвропейського відділення Світового банку Аруп Банерджі.

На урядовому сайті зазначають, що "новий транш від Норвегії спрямовується через Цільовий фонд Світового банку з відновлення, реконструкції та реформування України, який є багатостороннім донорським проєктом Світового банку".

Раніше Норвегія вже надала 300 млн. норвезьких крон для підтримки українського бюджету. Ці кошти були використані для виплати заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, пенсій та соціальних допомог.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Європейський Союз та Норвегія у вівторок уклали адміністративну угоду про надання останньою добровільного фінансового внеску до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік.

Теми: Норвегіявійнаенергетика
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