Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Норвегія виділяє $100 млн на відновлення української інфраструктури

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 00:33
прапор Норвегії, фото Pixabay

Норвегія виділяє мільярд крон (приблизно 100 млн доларів) на відновлення інфраструктури України після російських ударів.

Джерело: сайт уряду Норвегії

Пряма мова міністерки закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт: "Існує нагальна потреба у відновленні системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після бомбардувань Росією цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидких ремонтних робіт".

Деталі: Відповідну угоду 9 грудня підписали Хюітфельдт і директор східноєвропейського відділення Світового банку Аруп Банерджі.

На урядовому сайті зазначають, що "новий транш від Норвегії спрямовується через Цільовий фонд Світового банку з відновлення, реконструкції та реформування України, який є багатостороннім донорським проєктом Світового банку".

Раніше Норвегія вже надала 300 млн. норвезьких крон для підтримки українського бюджету. Ці кошти були використані для виплати заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, пенсій та соціальних допомог.

Нагадаємо: Європейський Союз та Норвегія у вівторок уклали адміністративну угоду про надання останньою добровільного фінансового внеску до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Норвегіявійнаенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 01:15Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися

вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер

Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

Усі новини...
Норвегія
Норвегія вчетверте з лютого дозволила РФ ввезти деякі товари на Шпіцберген попри санкції
Норвегія передає майже 15 млн євро для місії ЄС із тренування українських військових
Німеччина й Норвегія просять НАТО допомогти в захисті підводної інфраструктури
Останні новини
04:09
Піротехніки ДСНС вже знешкодили понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів – МВС
02:56
Донецькі гауляйтери передали всю комунальну техніку російській армії – ЦНС
01:59
Сумщина: росіяни обстріляли дві прикордонні громади
01:15
оновлено о 01:15Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися
00:35
"Підсмажилося близько 200 окупантів": мер Мелітополя розповів подробиці ударів по базах ворога
23:50
Українські пісні, які вийшли в листопаді: добірка
23:41
Понад 1,5 мільйона людей зараз без світла лише на Одещині – Зеленський
23:25
Бенксі продає 50 унікальних робіт на підтримку України
23:03
вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі
22:33
Ердоган натякнув, що у 2023 році балотуватиметься у президенти востаннє
Усі новини...