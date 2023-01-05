В ISW вирахували, як швидко Росія використає іранські дрони

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вирахували, що російські загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх з інтенсивністю , як у період з вересня по грудень 2022 року.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі і, ймовірно, значно вичерпали свої поточні запаси цих систем.

За даними ISW, Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Як вказують експерти, російські війська використають в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Міністерство оборони Росії знову змінило виклад і формат своїх щоденних оперативних зведень, що, на думку військових аналітиків, має на меті наповнити інформаційний простір незначними заявленими успіхами та відволікти увагу від значних військових невдач.

Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційні відповіді на удар українських HIMARS по російській базі в Макіївці для критики проблем у російському військовому апараті.

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Міністерство оборони (МО) Росії оприлюднило офіційну відповідь на удар 4 січня і пов'язало його з "наявністю та масовим використанням особовим складом, всупереч заборонам, мобільних телефонів у зоні досяжності систем озброєння противника".

При цьому російські військові блогери розкритикували російського військового командування за некомпетентність.

Багато хто із блогерів стверджував, що російське військове керівництво не розуміє реалій, з якими стикаються російські солдати на фронті, і намагається перекласти провину за власні помилки на "безлику масу" російських призовників.

Як зазначають аналітики інституту, продовження формування російських підрозділів виключно з мобілізованих призовників не призведе до створення бойової потужності, співмірною з особовим складом.

Основні висновки ISW щодо війни Росії проти України станом на 4 січня:

Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційну реакцію на удар українських HIMARS по російській базі в Макіївці для критики проблем у військовому апараті РФ та його неготовності до усунення системних недоліків.

Продовження формування російських частин виключно з мобілізованих призовників не призведе до створення бойової потужності, співмірної із силами особового складу.

МО РФ знову змінило риторику і формат щоденних оперативних зведень, що, ймовірно, має на меті наповнити інформаційний простір незначними успіхами та відволікти увагу від суттєвих військових невдач.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що українські війська мають намір розпочати масштабний контрнаступ по всій території України навесні 2023 року.

Російські війська все більше розраховують на безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, і Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій вздовж лінії Сватове-Кремінна, оскільки українські удари завдали шкоди російській військовій логістиці в Луганській області.

Війська РФ продовжували наступальні операції навколо Бахмута на тлі постійних ознак того, що ширший наступ може наближатися до кульмінації.

Загарбники також продовжили наступальні операції на західних околицях Донецька.

Крім того, вони відновлюють сили і далі проводять оборонні операції у Херсонській області.

Деякі російські приватні виробники озброєнь критикують російську військову кампанію.

Російська окупаційна влада 4 січня продовжувала вживати заходів щодо вирішення адміністративних питань, пов'язаних із закріпленням російського контролю над окупованими територіями.

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