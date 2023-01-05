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Сили оборони понад 20 разів вдарили по районах зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 06:15
Сили оборони понад 20 разів вдарили по районах зосередження ворога – зведення
ілюстративне фото Генштабу

Авіація та наземні війська Сил оборони уразили 24 райони зосередження ворога, а також 5 його позицій ЗРК, пункти управління та інші об’єкти.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

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Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них – Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпілське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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