Українські фахівці опановуватимуть Patriot максимально швидко – Повітряні сили

Навчання українських спеціалістів роботі з ракетними системами Patriot здійснюватиметься в максимально стислі терміни.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 5 січня

Пряма мова: "Навчання наших спеціалістів проходить теж у максимально стислі терміни.

Реклама:

Якщо технічно можливо буде їх (системи Patriot –ред.) привезти в Україну і поставити на бойове чергування, ввести в склад Повітряних сил, то фахівці на той час, зрозуміло, що будуть вже теж підготовлені. Це показує практика тих же Iris-T та NASAMS, коли спеціалістам знадобилось кілька тижнів для підготовки. Можливо, навчання на Patriot займе трохи більше часу".

Деталі: Ігнат висловив сподівання, що процес оновлення української системи ППО триватиме.

Наступний крок – багатоцільовий літак, без якого буде дуже важко протистояти нинішнім викликам, наголосив речник Повітряних сил.

ВІДЕО ДНЯ

За словами полковника, передача Україні винищувачів на кшталт F-16 стане величезним кроком на шляху до перемоги України.

Що передувало: 4 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що американська система Patriot буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни. Підготовку до передачі цих систем, за словами міністра вже розпочато.