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Генерал Павлюк розповів, чому ворогу буде складно просунутися далі білоруського кордону

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 15:45
Генерал Павлюк розповів, чому ворогу буде складно просунутися далі білоруського кордону
Генерал Павлюк

Українські Сили оборони створили багаторівневу систему захисту на півночі, що не дозволить ворогу піти далі білоруського кордону.

Джерело: командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Павлюка: "Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу: це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1 000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, так просто пройти буде неможливо".

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Деталі: Павлюк зазначив, що ворог не зможе подолати українсько-білоруський кордон, оскільки це "суцільні завали та мінні поля". "До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп", - сказав він, додавши "ми не плануємо пропустити їх далі кордону".

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Теми: БілорусьРосія
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