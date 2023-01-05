Генерал Павлюк розповів, чому ворогу буде складно просунутися далі білоруського кордону

Українські Сили оборони створили багаторівневу систему захисту на півночі, що не дозволить ворогу піти далі білоруського кордону.

Джерело: командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Павлюка: "Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу: це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1 000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, так просто пройти буде неможливо".

Деталі: Павлюк зазначив, що ворог не зможе подолати українсько-білоруський кордон, оскільки це "суцільні завали та мінні поля". "До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп", - сказав він, додавши "ми не плануємо пропустити їх далі кордону".

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