Міноборони Білорусі заявило, що війська РФ продовжать прибувати до країни

До Білорусі продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Росії, повідомили в Міноборони країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Стверджується, що нарощування угруповання військ Росії та Білорусі відбувається "у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".

З підрозділами РФ, що прибувають, на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.

Білоруські військові твердять, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни начебто пов'язане з обстановкою, що складається поблизу кордонів.

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