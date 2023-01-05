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Міноборони Білорусі заявило, що війська РФ продовжать прибувати до країни

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 січня 2023, 14:39
Міноборони Білорусі заявило, що війська РФ продовжать прибувати до країни
Фото: Міноборони Білорусі

До Білорусі продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Росії, повідомили в Міноборони країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Стверджується, що нарощування угруповання військ Росії та Білорусі відбувається "у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".

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З підрозділами РФ, що прибувають, на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.

Білоруські військові твердять, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни начебто пов'язане з обстановкою, що складається поблизу кордонів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 27 грудня 2022 року повідомлялось, що прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ.
  • 28 грудня стало відомо, що Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.
  • 2 січня навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.

Теми: БілорусьУкраїнаРосіявійна
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