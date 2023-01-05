Міноборони Білорусі заявило, що війська РФ продовжать прибувати до країни
До Білорусі продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Росії, повідомили в Міноборони країни.
Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі
Деталі: Стверджується, що нарощування угруповання військ Росії та Білорусі відбувається "у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".
З підрозділами РФ, що прибувають, на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.
Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.
Білоруські військові твердять, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни начебто пов'язане з обстановкою, що складається поблизу кордонів.
Що було раніше:
- 27 грудня 2022 року повідомлялось, що прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ.
- 28 грудня стало відомо, що Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.
- 2 січня навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.