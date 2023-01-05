"Лицемірство залиште": в ОП відреагували на "перемир'я Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України.

Джерело: Подоляк в Twitter та в коментарі УП

Пряма мова: "РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі".

Деталі: Подоляк також нагадав, що Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Росія, і знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

Доповнено. Пряма мова: "Безумовно, це виключно пропагандистський жест. І нічого більше. Росія всіляко намагається хоча б на певний час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництва масштабних укріплень на захоплених територіях і перегрупування армії. Це не вийшло зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні виверти".

Більше деталей: Подоляк вважає, що росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців, щоб ті почали тиснути на Україну. Зокрема, у такий спосіб РФ домагається "негайних переговорів, прийняття російського ультиматуму, нової лінії поділу".

Подоляк також нагадав, що Росія атакує цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні: "Тому, ще раз: не треба реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ".

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