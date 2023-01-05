Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Лицемірство залиште": в ОП відреагували на "перемир'я Путіна

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 17:23
Лицемірство залиште: в ОП відреагували на перемир'я Путіна
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України. 

Джерело: Подоляк в Twitter та в коментарі УП

Пряма мова: "РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі".

Реклама:

Деталі: Подоляк також нагадав, що Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Росія, і знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

Доповнено. Пряма мова: "Безумовно, це виключно пропагандистський жест. І нічого більше. Росія всіляко намагається хоча б на певний час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництва масштабних укріплень на захоплених територіях і перегрупування армії. Це не вийшло зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні виверти".

Більше деталей: Подоляк вважає, що росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців, щоб ті почали тиснути на Україну. Зокрема, у такий спосіб РФ домагається "негайних переговорів, прийняття російського ультиматуму, нової лінії поділу".
Подоляк також нагадав, що Росія атакує цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні: "Тому, ще раз: не треба реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  •  5 січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Теми: Офіс президентаперемир’явійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: