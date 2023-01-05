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Путін наказав припинити вогонь на час Різдва

"Українська правда"Четвер, 5 січня 2023, 16:14
Путін наказав припинити вогонь на час Різдва
Фото: Кремль

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Джерело: російське пропагандистське агентства "РИА Новости", яке посилається на повідомлення Кремля

Дослівно: "Президент Росії Володимир Путін доручив главі Міністерства оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні".

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Що цьому передувало:

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним, у якій заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".
  • 5 січня глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил, який відкрито схвалив війну РФ проти України, раптом заявив, що нібито закликає до "різдвяного перемир'я".

Теми: РосіяПутін
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