Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації в січні – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 19:12
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГУР

Військово-політичне керівництво Росії вживає заходів, щоб не допустити масовий виїзд за кордон чоловіків та підготуватися до нової хвилі мобілізації, яка очікується у січні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат ворог продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Військово-політичне керівництво РФ вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку".

Деталі: Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України. 

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворожі обстріли фіксувалися у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Що цьому передувало: Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ГенштабмобілізаціяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапаЗСУ уразили пункт дислокації росіян поблизу Криму: десятки поранених – Генштаб

Українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень світла – Шмигаль

В РНБО зробили прогноз на 2023 рік: українські війська підуть у наступ

відеоГеоргіївські стрічки та печатки з орлами: ДБР обшукало маєток колаборанта Сальда

Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі

документ, доповнено Служба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

Усі новини...
Генштаб
За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських загарбників – Генштаб
Сили оборони понад 20 разів вдарили по районах зосередження ворога – зведення
Генштаб підтвердив удар по ворогу в Токмаку: знищили близько 80 окупантів
Останні новини
19:28
США запровадили санкції проти причетних в Ірані до розробки дронів та балістичних ракет
19:18
Yasno: В Києві у вихідні буде все чітко за графіком, імовірно
19:15
відеоЗеленський привітав українців із Різдвом: кожній родині - достатку, а Україні - перемоги
19:10
Зеленський обговорив з Шольцом подальші постачання зброї Україні і подякував за Patriot
18:49
Путін нікого не введе в оману припиненням вогню, РФ має вивести війська з України – МЗС Франції
18:48
мапаЗСУ уразили пункт дислокації росіян поблизу Криму: десятки поранених – Генштаб
18:45
відеоВ будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали рятувальники
18:24
Українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень світла – Шмигаль
18:17
мапаВ окупованому Маріуполі спрацювала ППО – радник мера
18:06
ЄС закликає уряд України затвердити державну антикорупційну програму
Усі новини...