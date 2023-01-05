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Глава МЗС Німеччини: Путін хоче продовжити війну після невеликої перерви

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 20:44

Рішення президента РФ Владіміра Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

Про це написала у Twitter глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє "Європейська правда".

"Якби Путін хотів миру, він повернув би своїх солдатів додому, і війна була б закінчена. Але, судячи з усього, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - йдеться у повідомленні.

"Так зване перемир'я не приносить ані свободи, ані безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців - щоб вони знову могли жити в мирі та самовизначенні", - додала Бербок.

5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Раніше у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і знову запропонував посередництво у переговорах з РФ.

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Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню.

Путін, зі свого боку, сказав Ердогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

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Теми: НімеччинавійнаПутінперемир’я
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