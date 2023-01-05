Резніков: Потреби в масовій мобілізації в Україні поки немає

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні поки немає потреби в оголошенні масової мобілізації, хоча ситуація може змінитись.

Джерело: Резніков у телемарафоні "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми добираємо, ми поповнюємо. Втрати теж, на жаль, є. Ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач, але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу".

Деталі: Резніков нагадав, що в Україні оголошена мобілізація з лютого місяця, і вона не завершена. За його словами, мобілізація триває в спокійному режиму, і Україна не вичерпала навіть той "100% потенціал", запроваджений законом у лютому.

"Але, звісно, ситуація може на фронті змінитися у будь-який спосіб у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, буде прийматися рішення РНБО, Президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки й оборони, нам треба збільшувати мобілізацію", – додав Резніков