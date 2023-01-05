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У Держдепі США назвали цинічним оголошення Путіна про припинення вогню на Різдво

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 22:55

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

Про це завив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"Є одне слово, яке найкраще описує оголошене Путіним різдвяне припинення вогню в Україні. Це цинічно, цинічно значною мірою тому, що це відбувається всього за кілька днів після того, як Москва здійснила ці новорічні атаки на Україну", - цитує Прайса у Twitter журналіст The Washington Post Джон Гадсон.

"Ми мало віримо в наміри, що стоять за цією заявою. Наше занепокоєння ... полягає в тому, що росіяни будуть прагнути використати будь-яку тимчасову паузу в бойових діях, щоб відпочити, перебудуватися, перегрупуватися і в кінцевому підсумку знову атакувати", - додав Прайс.

Раніше президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке президент Росії Владімір Путін наказав запровадити на час Різдва.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

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Теми: СШАПутінперемир’я
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