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Одностороннє припинення вогню з боку Росії не повинно сприйматися серйозно - Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 22:19

Одностороннє припинення вогню, оголошене Росією на Різдво, не може і не повинно сприйматися всерйоз.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Президент Зеленський запропонував чітку Формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її, натомість обстрілявши Херсон напередодні Різдва, завдавши масованих ракетних ударів та ударів з безпілотників на Новий рік. Їхнє нинішнє "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно", - йдеться у повідомленні.

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У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

Раніше президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке президент Росії Владімір Путін наказав запровадити на час Різдва.

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Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Теми: Кулеба Дмитроперемир’яМЗС
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