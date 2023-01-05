Одностороннє припинення вогню з боку Росії не повинно сприйматися серйозно - Кулеба

Одностороннє припинення вогню, оголошене Росією на Різдво, не може і не повинно сприйматися всерйоз.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Президент Зеленський запропонував чітку Формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її, натомість обстрілявши Херсон напередодні Різдва, завдавши масованих ракетних ударів та ударів з безпілотників на Новий рік. Їхнє нинішнє "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно", - йдеться у повідомленні.

President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously. January 5, 2023

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

Раніше президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке президент Росії Владімір Путін наказав запровадити на час Різдва.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

ВІДЕО ДНЯ

5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.