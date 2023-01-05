Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за "екстремізм"

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 23:25
Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за екстремізм
Фото: Белсат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 січня підписав закон про позбавлення громадянства за "екстримістську діяльність" і білорусів, які живуть за межами своєї країни.

Джерело: офіційний сайт президента РБ, Радіо Свобода

Дослівно: "Підписаний Президентом Закон спрямований на вдосконалення законодавства про громадянство з метою забезпечення національної безпеки".

Реклама:

Деталі: Згідно з новим законом, який набере чинності влітку 2023 року, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм чи "завдавання тяжкої шкоди" інтересам держави.

Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта. Білорусь – одна з кількох європейських держав, яка не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

ВІДЕО ДНЯ

Новий закон, крім того, зобов’язує білоруських громадян повідомляти владі про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карта поляка.

Що передувало: Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації. 

Теми: БілорусьЛукашенкогромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: