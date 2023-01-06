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Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за "екстремізм"

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 00:25
Фото: Белсат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 січня підписав закон про позбавлення громадянства за "екстримістську діяльність" і білорусів, які живуть за межами своєї країни.

Джерело: офіційний сайт президента РБ, Радіо Свобода

Дослівно: "Підписаний Президентом Закон спрямований на вдосконалення законодавства про громадянство з метою забезпечення національної безпеки".

Деталі: Згідно з новим законом, який набере чинності влітку 2023 року, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм чи "завдавання тяжкої шкоди" інтересам держави.

Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта. Білорусь – одна з кількох європейських держав, яка не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Новий закон, крім того, зобов’язує білоруських громадян повідомляти владі про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карта поляка.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації. 

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Теми: БілорусьЛукашенкогромадянство
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