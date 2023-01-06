Палата представників США побила 100-річний рекорд провалів голосування за спікера

Республіканська більшість у Палаті представників США в четвер перевершила 100-річний "антирекорд" своїх же однопартійців, проваливши 11 спроб обрання спікера. Голосування перенесли на п’ятницю.

Джерело: Укрінформ, CNN

Деталі: Партійний лідер республіканців Кевін Маккарті зазнав поразки в 11-му раунді голосування на виборах спікера Палати представників, оскільки більше п'яти республіканців виступили проти його кандидатури.

Рівно 100 років тому, в 1923-му, республіканська більшість також не змогла обрати спікера Палати представників з першого разу. Тоді їм знадобилося дев’ять раундів голосувань, щоби конгресмен Фредерік Жиллетт був обраний на цю посаду.

Зараз республіканці, які висунули головним кандидатом свого партійного лідера Кевіна Маккарті, досі не продемонстрували єдності. За результатами останніх голосувань, Маккарті щоразу не вистачало всього 17 голосів своїх однопартійців, адже два десятки його соратників, які представляють консерваторів та протрампівське крило MAGA, категорично відмовляються підтримувати його кандидатуру.

Для того, щоби продемонструвати, що Маккарті – не єдиний претендент на вищу посаду в Палаті представників, його однопартійці, які не належать партійному мейнстріму, висувають інших кандидатів та голосують за них.

Керівництву Республіканської партії не допомогли навіть перерви між голосуваннями, щоби домовитися всередині власної політичної сили.

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Тим часом демократи, які від початку року перебувають у меншості в нижній палаті, демонструють, що вони не мають жодних розбіжностей у своїй позиції.

Вони послідовно висувають на посаду спікера свого партійного лідера Хакіма Джеффріса і під час кожного голосування не ще втратили жодного голосу на його підтримку.

Президент США Джо Байден у цьому зв’язку висловив стурбованість, що процес затягується та зауважив, що це створює, в тому числі, негативний ефект для Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Оновлено. У четвер ввечері законодавці проголосували за перерву до 12:00 п’ятниці (19-ї за Києвом).

Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Що передувало: У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера

Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

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