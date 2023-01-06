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Maxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 січня 2023, 05:31
Maxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута
Розбомблений Бахмут на супутниковому фото Maxar

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки селища Опитне у передмісті Бахмута Донецької області, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

Дослівно: "Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури".

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Деталі: У компанії зазначили, що перше фото зроблене 1 серпня 2022 року.

За даними УП, Опитне - маленьке селище на південь від Бахмута, за яке вже кілька місяців йдуть важкі бої.

 

А друге – 4 січня поточного року.

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Теми: Бахмутвійна
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