Maxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки селища Опитне у передмісті Бахмута Донецької області, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

Дослівно: "Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури".

Деталі: У компанії зазначили, що перше фото зроблене 1 серпня 2022 року.

За даними УП, Опитне - маленьке селище на південь від Бахмута, за яке вже кілька місяців йдуть важкі бої.

А друге – 4 січня поточного року.