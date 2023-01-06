Зросла кількість жертв передноворічного удару росіян по Києву

Наслідки російського удару по Києву 29 грудня. Фото з Telegram Кирила Тимошенка

Кількість жертв російського масованого удару перед Новим роком зросла до 3 – у лікарні Києва померла ще одна постраждала від обстрілу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані".

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Деталі: Мер зазначив, що це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.

Передісторія:

У Києві вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, спрацювали сили ППО, уламки ракети пошкодили приватний будинок на Осокорках. Повідомлялося про 3 постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка.

31 грудня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл України. У Києві одна людина загинула, 22 постраждали.