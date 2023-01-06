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Зросла кількість жертв передноворічного удару росіян по Києву

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 10:08
Зросла кількість жертв передноворічного удару росіян по Києву
Наслідки російського удару по Києву 29 грудня. Фото з Telegram Кирила Тимошенка

Кількість жертв російського масованого удару перед Новим роком зросла до 3 – у лікарні Києва померла ще одна постраждала від обстрілу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані".

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Деталі: Мер зазначив, що це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.

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Теми: Київвійнажертви
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