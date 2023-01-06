Зросла кількість жертв передноворічного удару росіян по Києву
П'ятниця, 6 січня 2023, 10:08
Кількість жертв російського масованого удару перед Новим роком зросла до 3 – у лікарні Києва померла ще одна постраждала від обстрілу.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані".
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Деталі: Мер зазначив, що це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.
Передісторія:
- У Києві вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, спрацювали сили ППО, уламки ракети пошкодили приватний будинок на Осокорках. Повідомлялося про 3 постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка.
- 31 грудня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл України. У Києві одна людина загинула, 22 постраждали.
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