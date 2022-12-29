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У Києві пролунали дві серії вибухів, працювала ППО, є постраждалі

"Українська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 08:44
У Києві пролунали дві серії вибухів, працювала ППО, є постраждалі
Фото: Кирило Тимошенко

У Києві вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, спрацювали сили ППО, уламками ракети пошкоджено приватний будинок на Осокорках.

Джерело: журналісти "Української правди", КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко, "Суспільне" з посиланням на ДСНС у Києві 

Деталі: Кияни в різних районах столиці по 08:20 чули один-два вибухи. 

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці працює ППО.

Згодом, по 9-й ранку, кияни чули ще серію вибухів у різних районах міста.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про "кілька вибухів у столиці". Він попередив, що в місті можуть бути перебої зі світлом, закликав зарядити телефони і зробити запас води.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця столичної ДСНС Світлана Водолага повідомила "Суспільному", що в Києві уламок ракети влучив у приватний житловий будинок на Осокорках. 

О 09:37 в КМВА повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

Начальник КМВА Сергій Попко о 09:55 повідомив попередню інформацію про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм надано першу медичну допомогу. Дані уточнюються.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків падіння уламків ракет Він також написав, що внаслідок ранкової атаки ворога "постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка".

Теми: Київвійна
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